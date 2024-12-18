Встреча по обращениям жителей бывшего СНТ «Автомобилист» прошла в деревне Шолохово

Срочная «выездная администрация» прошла в деревне Шолохово городского округа Мытищи. Встречу провел заместитель главы округа Павел Нуштаев. На вопросы жителей ответили руководители и специалисты управлений ЖКХ, экологии, транспорта и дорожного хозяйства, а также представители ПАО «Россети» и АО «Мособлгаз», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

До недавнего времени правая от Дмитровского шоссе сторона деревни была садоводческим некоммерческим товариществом «Автомобилист», а теперь стала частью населенного пункта.

«Когда СНТ прекращает существовать и становится населенным пунктом, возникает много бытовых вопросов, — отметил Павел Нуштаев. — Мы взяли текущую ситуацию на контроль, постоянно на связи с местными жителями, решаем текущие проблемы. Здесь они в первую очередь связаны с полноценным обеспечением электричеством, газификацией, дорожной инфраструктурой и экологической обстановкой».

В этой части деревни есть своя трансформаторная подстанция, есть сети, которые признаны бесхозными. Сейчас готов проект о передаче их на содержание и обслуживание ПАО «Россети».

Представители «Мособлгаза» рассказали, что готов проект догазификации населенного пункта, выделено соответствующее финансирование. Весной следующего года все подключения будут выполнены. С работой газовщиков завязано и выполнение дорожных работ.

Беспокоит жителей и экологическое состояние местной реки. На сегодняшний день достигнуто соглашение с ближайшими крупными торговыми центрами и складскими комплексами. Готов проект по очистке русла Раздерихи до впадения в Учу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.