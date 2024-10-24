Всероссийский открытый урок культуры безопасности посетили школьники из Павловского Посада

В Павловском Посаде в Лицее № 2 им. В. В. Тихонова прошел Всероссийский открытый урок культуры безопасности, приуроченный к Дню гражданской обороны Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В ходе проведения открытого урока проведены беседы обучающихся 7-8 классов с начальником караула пожарно-спасательной части 254 Кострюковым А.В. на тему «Действия при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», и беседы обучающихся 10-11 классов с сотрудником СОБР ГУ Росгвардии по г. Москва по действиям при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной деятельностью диверсионно-террористических формирований, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов.

После бесед для школьников и персонала Лицея прошла практическая тренировка по действиям при эвакуации. Обучающиеся и сотрудники освежили имеющиеся знания и повторили алгоритмы действий.

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