Всероссийский образовательный форум «Юг Молодой» прошел в Бердянске

В Бердянске прошел Всероссийский молодежный образовательный форум «Юг Молодой», организованный платформой «Росмолодежь». В этом году в мероприятии приняли участие 500 молодых людей из 83 регионов страны, сообщает Глагол .

Форум впервые прошел в Запорожской области на базе образовательного центра «Маяк», продолжив традиции, заложенные с 2022 года. На нем были объявлены победители конкурса «Росмолодежи».

Из почти 30 заявок одержали победу 7 проектов. Они смогут получить гранты на общую сумму около 4 млн рублей. Один из них представила командир отряда медиков из Мелитополя Дарья Лисица, которая предложила обучить 200 человек навыкам первой помощи. Уроки проводят кураторы из известных тактических отрядов.

В ходе форума более 30 экспертов помогли участникам разработать проекты, включая дорожную карту молодежной политики и модель студенческого самоуправления. Работы оценивались высокими чиновниками и профессионалами, что обеспечило реальное участие идей молодых людей в будущих инициативах.

Программа была насыщенной: гости принимали участие в волонтерских акциях, проходили обучение и развивали творческие навыки. Более 50 участников стали донорами крови, а около 40 — зарегистрировались как доноры костного мозга.

Заключительное событие форума закончилось концертом с участием музыкальных групп и известных исполнителей, что добавило ярких эмоций в завершение мероприятия.