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Всероссийский молебен о победе провели в соборе Красногорска

В Никольском кафедральном соборе Красногорска прошел Всероссийский молебен о победе у иконы Казанской Божией Матери, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Прихожане и духовенство встретили чудотворный образ — московский список Казанской иконы Божией Матери. Ранее икона была выставлена на молебнах в Коломне, Чехове, Подольске и Одинцове.

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома возглавил ночную Божественную литургию. Присутствующие помолились за всех бойцов спецоперации, их скорейшее и победоносное возвращение домой. Ежечасно перед иконой совершались молебные пения с акафистом о победе.

В четверг до 13:30 молебен пройдет в храме святителя Луки Симферопольского на территории госпиталя Nº3 А.А. Вишневского по адресу: Красногорск, п. Новый, 1, стр. 1.

По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла Всероссийский молебен о победе проводят во всех епархиях РПЦ на территории страны.

Казанская икона Божией Матери в годы Смуты была полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского. В 1611 году ее принесли под Москву, занятую польско-литовскими интервентами. Московский список Казанской иконы, утерянный во время Гражданской войны, был чудесным образом обретен 105 лет спустя.

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