Всероссийский конкурс объединяет школы страны

В этом году в России проводится юбилейный сезон всероссийского конкурса «Большая игра имени Льва Выготского», который объединяет детей, родителей, учителей, выпускников и всех, кто хочет помогать развивать школьные сообществ, сообщает СМИ2 .

Генеральный директор фонда Елена Головачева уточнила, что за 10 лет проект стал комьюнити единомышленников для более чем 150 тыс. участников из 50 стран. Исторически конкурс был для педагогов, но в этом году организаторы открыли направления для школьников.

«Мы растим наш конкурс уже 10 лет. Для нас это давно не просто проект, а целое сообщество единомышленников, большая семья. И мы очень дорожим этим. Предлагая свои идеи, ребята на практике учатся лидерству, критическому мышлению и, что самое важное, берут на себя ответственность за свою школу, свой двор, свой город. Это и есть настоящее взросление», — считает Елена.

Конкурс включает три направления. В лидерском треке участвуют педагоги, родители и студенты педагогических колледжей и вузов. Участники индивидуально выполняют 7 заданий, которые выявляют лидерские качества и развивают различные компетенции. Задания проверяются экспертным жюри по критериям, разработанным совместно с профессиональным сообществом педагогов, авторами педагогических практик и методик. 100 победителей отправятся в «Летнюю школу» в Москве, где вместе разработают долгосрочные масштабные проекты.

«В Летней школе появляется дружба и происходят просто космические коллаборации. Здесь рождается множество региональных проектов, которые воплощают на местах наши лидеры, и у каждого проекта есть потенциал тиражируемости на другие регионы. Так сотня педагогов — победителей игры — начинают делиться полученным опытом и запускают „круги по воде“ на всю Россию», — сообщает директор фонда «Университет детства».

Командный трек — для сообществ образовательных организаций: педагогов, родителей, школьников, выпускников, администрации и партнеров. Участники совместно выполняют 10 заданий на развитие сообществ в учебных заведениях. 10 команд-финалистов поедут на кейс-чемпионат в Москву.

Подростковый трек «Время проявляться» для школьников от 12 до 18 лет. В нем предлагается выполнить 6 заданий для развития лидерских качеств, критического мышления и гражданской ответственности. 100 финалистов посетят онлайн-нетворкинг пати, на котором будут объявлены 50 победителей.

Бонус для всех участников «Большой игры» — «Лавка призов». Каждый может обменять накопленные за выполнение заданий кристаллы на подарки от организаторов и партнеров. Регистрация на конкурс продолжается, итоги будут подведены в марте.