Всероссийский конкурс объединяет школы страны
Фото - © Фото: фонд «Университет детства»
В этом году в России проводится юбилейный сезон всероссийского конкурса «Большая игра имени Льва Выготского», который объединяет детей, родителей, учителей, выпускников и всех, кто хочет помогать развивать школьные сообществ, сообщает СМИ2.
Генеральный директор фонда Елена Головачева уточнила, что за 10 лет проект стал комьюнити единомышленников для более чем 150 тыс. участников из 50 стран. Исторически конкурс был для педагогов, но в этом году организаторы открыли направления для школьников.
«Мы растим наш конкурс уже 10 лет. Для нас это давно не просто проект, а целое сообщество единомышленников, большая семья. И мы очень дорожим этим. Предлагая свои идеи, ребята на практике учатся лидерству, критическому мышлению и, что самое важное, берут на себя ответственность за свою школу, свой двор, свой город. Это и есть настоящее взросление», — считает Елена.
Конкурс включает три направления. В лидерском треке участвуют педагоги, родители и студенты педагогических колледжей и вузов. Участники индивидуально выполняют 7 заданий, которые выявляют лидерские качества и развивают различные компетенции. Задания проверяются экспертным жюри по критериям, разработанным совместно с профессиональным сообществом педагогов, авторами педагогических практик и методик. 100 победителей отправятся в «Летнюю школу» в Москве, где вместе разработают долгосрочные масштабные проекты.
«В Летней школе появляется дружба и происходят просто космические коллаборации. Здесь рождается множество региональных проектов, которые воплощают на местах наши лидеры, и у каждого проекта есть потенциал тиражируемости на другие регионы. Так сотня педагогов — победителей игры — начинают делиться полученным опытом и запускают „круги по воде“ на всю Россию», — сообщает директор фонда «Университет детства».
Командный трек — для сообществ образовательных организаций: педагогов, родителей, школьников, выпускников, администрации и партнеров. Участники совместно выполняют 10 заданий на развитие сообществ в учебных заведениях. 10 команд-финалистов поедут на кейс-чемпионат в Москву.
Подростковый трек «Время проявляться» для школьников от 12 до 18 лет. В нем предлагается выполнить 6 заданий для развития лидерских качеств, критического мышления и гражданской ответственности. 100 финалистов посетят онлайн-нетворкинг пати, на котором будут объявлены 50 победителей.
Бонус для всех участников «Большой игры» — «Лавка призов». Каждый может обменять накопленные за выполнение заданий кристаллы на подарки от организаторов и партнеров. Регистрация на конкурс продолжается, итоги будут подведены в марте.