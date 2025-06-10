Всероссийская ярмарка трудоустройства стартует в Химках

В Химках проведут Всероссийскую ярмарку трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Представители крупных компаний и предприятий Подмосковья предложат соискателям актуальные вакансии в самых разных сферах. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ярмарке примут участие представители научно-производственных объединений и предприятия Химок. В их числе — сотрудники НПО «Энергомаш», НПО Лавочкина, МКБ «Искра», МКБ «Факел», «Химкиэлектротранс», МАП № 8 г. о. Химки филиала АО «Мострансавто», «Химкинский водоканал» и многие другие.

Кроме встреч с представителями компаний, посетителей ждут профессиональные консультации, мастер-классы и выступления экспертов в сфере развития карьеры и профориентации. Участникам расскажут о тенденциях на рынке труда, а также раскроют главные секреты составления резюме и подготовки к собеседованию.

Ярмарка трудоустройства пройдет 25 июня с 14:00 до 17:00 на территории торгового центра «Мега». Для участия необходима предварительная регистрация на сайте мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.