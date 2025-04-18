Всего 43%: менее половины мужчин в РФ считают своим долгом построить дом

«Торговая сеть ТЕХНОНИКОЛЬ» провела опрос, согласно которому всего лишь 43% российских мужчин собираются построить дом, еще 52% сказали, что не планируют — как и растить сына. Еще 48% ожидают финансовой помощи в строительства дома от жены, сообщает Газета.ru .

При этом 55% респондентов намерены заниматься строительством либо с помощью подрядчика — 26%, еще 45% хотели бы купить готовый.

«Идея о том, что настоящий мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына, сейчас может восприниматься как стереотип, однако в ней заложена глубокая мудрость. Для строительства дома необходимо многому научиться, вникнуть в различные процессы и свойства материалов, хорошо организовывать работу», — прокомментировал результаты опроса генеральный директор ТСТН Анатолий Нестеров.

По его словам, движение к этой цели учит преодолевать трудности и добиваться своего, то есть помогает приобрести качества, ценные для любого времени и в любом обществе.