Всегда очень тихое действие: как понять, что близкий готов совершить суицид

Суицид — это не спонтанное решение, к нему человек идет долго, и тому есть явные признаки, сообщила РИАМО кандидат психологических наук, психотерапевт Татьяна Галич.

10 сентября отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств, его учредили по инициативе ВОЗ. Каждый год из жизни самостоятельно уходят примерно 2 млн жителей Земли. В эту дату принято организовывать мероприятия, которые укрепят чувства ответственности людей за жизни других.

«Суицид — это всегда очень тихое действие. Больше всего самоубийств происходит ранним утром — около 5 часов, когда вокруг минимальная активность. В планы человека не входит, чтобы кто-то его увидел и остановил, поэтому будет сделано все, чтобы выбрать не только способ, но также время и место, где никто не будет мешать. Также, очень часто люди, принявшие решение о самоубийстве, выглядят веселыми и могут хорошо проводить время с семьей или друзьями. Это происходит, потому что они уже приняли решение, напряжение внутри спало, и они понимают, что двигаются к своей цели, к своеобразному освобождению. Но далеко не все переступают через черту и доводят дело до конца», — заявила Галич.

Она подчеркнула, что тяжело однозначно сказать, решится ли человек наложить на себя руки. При этом есть ряд признаков, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, человек начинает интересоваться новостями о суициде — психологи обратили на это внимание еще в 70-х годах. Это эффект Вертера, суть которого заключается в том, что широкое освещение самоубийства в СМИ приводит к вспышке подражательных суицидов.

Также человек может пространно размышлять, что было бы хорошо, чтобы с ним произошел несчастный случай, он, например, хотел бы уснуть и не проснуться. Это может говорить о том, что человек нашел решение всех своих проблем, но не готов перейти к делу.

«Часто возникает скрытое суицидальное поведение, которое в начале может радовать и одобряться обществом — проявления бессмысленного трудоголизма, ненужные тренировки до полного изнеможения, излишне строгие диеты или голодание, участие в рискованных видах спорта без нужной подготовки», — добавила Галич.

Друзьям и близким также следует обратить внимание на «эмоциональные качели», когда у человека настроение стремительно меняется на противоположное. Ваш знакомый может быть очень грустным и подавленным, а потом он радуется жизни и всем доволен.

Еще один повод насторожиться, если человек начинает раздавать знакомым свои вещи. Причем те, которыми он дорожил. При этом он не может объяснить, почему так поступает. При расспросах вы услышите фразу: «Мне больше не нужно» или что-то такое. Либо человек начинает просить прощения, проявлять несвойственные любовь и нежность, иногда плакать в такие моменты.

«Конечно, все выше перечисленное может быть просто особенностями поведения или проявлениями характера человека и не привести ни к каким серьезным последствиям, но лучше проявить бдительность и понаблюдать за человеком. Чем больше признаков проявляется в его поведении, тем выше риск совершения суицида. Если вы это видите у своего близкого человека, то очень важно обратиться за консультацией к специалисту, который работает с суицидальным поведением. Вместе с ним вы сможете проанализировать ситуацию, понять, есть ли опасность и что лично вы можете сделать», — заключает Галич.

Ранее стало известно, что в третьеклассник покончил с собой в Ленинградской области. Он даже не оставил предсмертной записки. Воспитывался ребенок в полной благополучной семье и не имел видимых проблем в школе.

