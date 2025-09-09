Даже не оставил записки: третьеклассник покончил с собой в Ленинградской области
В Виллозском поселении Ломоносовского района Ленинградской области с собой покончил 9-летний ребенок. Об этом сообщает «Фонтанка».
Отец обнаружил тело ребенка вечером. Прибывшие на вызов медики только констатировали смерть.
Мальчик не оставил записки. На двери в комнату была обычная надпись о том, что ребенок хотел побыть в тишине.
Семья характеризуется как благополучная. Погибший был младшим из детей. Он учился в 3 классе в Петербурге. Отношения со сверстниками и успехи в учебе не вызывали опасений. Родители говорят, что соцсети и интернет не занимали время погибшего.
СК возбудил дело о доведении до самоубийства.