Даже не оставил записки: третьеклассник покончил с собой в Ленинградской области

Третьеклассник из благополучной семьи покончил с собой в Ленинградской области

В Виллозском поселении Ломоносовского района Ленинградской области с собой покончил 9-летний ребенок. Об этом сообщает « Фонтанка ».

Отец обнаружил тело ребенка вечером. Прибывшие на вызов медики только констатировали смерть.

Мальчик не оставил записки. На двери в комнату была обычная надпись о том, что ребенок хотел побыть в тишине.

Семья характеризуется как благополучная. Погибший был младшим из детей. Он учился в 3 классе в Петербурге. Отношения со сверстниками и успехи в учебе не вызывали опасений. Родители говорят, что соцсети и интернет не занимали время погибшего.

СК возбудил дело о доведении до самоубийства.