Все охотники Подмосковья с 2025 г должны сдать экзамен на знание правил охоты

Минприроды РФ сообщило о том, что со следующего года в стране заработает механизм проверки знаний у охотников. Граждане, имеющие или получающие охотничий билет, должны будут показать, что умеют обращаться с оружием, ориентироваться на местности, знают биологию диких животных, изучили правила безопасности, разрешенные способы охоты и ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Охотники должны осознавать, что несут ответственность перед природой в случае нарушений установленных правил охоты. Именно поэтому все имеющие или желающие получить охотничий билет должны иметь необходимые знания об охотничьих угодьях, видах животных, относящихся к охотресурсам и занесенных в Красную книгу, сроках и правилах охоты», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов

Он добавил, что за нарушения охотникам грозит административная и уголовная ответственность.

За нарушение правил охоты предусмотрен административный штраф — он составляет от 500 рублей до 4 тыс. рублей. При этом возможна конфискация оружия или лишение права осуществлять охоту на срок до 2 лет. Штраф за повторное правонарушение, совершенное в течение года, уже выше и составляет от 4 до 5 тыс. рублей. Лишение права осуществлять охоту в этом случае возрастает до 3 лет.

Если говорить об уголовном наказании, то незаконная охота в соответствии с частью 1 статьи 258 УК РФ наказывается штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

На сегодняшний день в России зарегистрировано более 4,7 млн охотников, из которых порядка 500 тыс. — на территории Подмосковья.

Минэкологии напоминает, что любой охотник обязан иметь при себе охотничий билет и разрешение на хранение и ношение оружия. Также в сезон охоты для осуществления охотничьей деятельности необходимо получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных угодьях, а в закрепленных охотничьих угодьях дополнительно понадобится путевка.

«В нашем регионе (Подмосковье — ред.) много добросовестных охотников, но есть и те, кто нарушает правила охоты. В любом случае, гражданин, желающий получить охотничий билет, должен быть грамотным, различать охотничьи виды и краснокнижные, соблюдать правила добычи и сроки охоты. Поэтому проверка знаний перед получением охотничьего билета будет дополнительным плюсом, исключающим риски выявления новых нарушений, ведь многое зависит от имеющихся знаний», — пояснил Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.