ВС РФ за неделю нанесли 23 удара по аэродромам и хранилищам топлива ВСУ Общество сегодня в 14:50 Фото - © Министерство обороны Российской Федерации

Российские военнослужащие с 29 июня по 5 июля нанесли 23 групповых удара и поразили аэродромы, хранилища топлива для боевой техники, а также места хранения и подготовки к боевому применению ракетного вооружения украинской армии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удары по целям наносились высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами. Помимо этого, бойцы ВС РФ ударили по объектам энергетики, которые обеспечивали работу предприятий украинского военно-промышленного комплекта, а также по цехам сборки ударных БПЛА и безэкипажных катеров ВСУ. ВС РФ продолжают проведение специальной военной операции, которая началась 24 февраля 2022 года.