Врип главы Серпухова провел встречу в формате выездной администрации в деревне Арнеево

3 апреля врип главы Серпухова Алексей Шимко вместе с депутатом окружного совета Николаем Пушкиным, представителями администрации и руководителями профильных управлений обсудили с жителями актуальные вопросы. В их числе запросы по темам благоустройства, ЖКХ, имущественных отношений, трудоустройства, работы управляющих компаний, освещения и состояния дорог. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Каждый год принимаются необходимые меры для создания комфортных условий жизни и отдыха для жителей населенного пункта.

С 2020 по 2024 год в деревне проведена большая работа. В числе основных достижений: отремонтированы дороги, включая региональные; установлено уличное освещение; запущена газовая котельная; проведена догазификация в рамках программы «Социальная газификация»; выполнен косметический ремонт СДК и ФАПа; установлены новые остановки и многое другое.

Все обращения были зафиксированы. Некоторые из них удалось решить на месте, остальные взяты в работу и будут рассмотрены индивидуально — отметил Алексей Шимко.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.