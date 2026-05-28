Вредные черепашки: опасные клопы уничтожают посевы в Нижегородской области

В основном клопы предпочитают пшеницу, реже — ячмень, рожь, овес и кукурузу. Вредные черепашки выходят на поверхность при температуре плюс 16 — плюс 17 градусов, затем массово переселяются на поля.

«Прокалывая стебель у его основания в начале выхода в трубку и высасывая соки у еще неокрепшего зеленого растения, клопы вызывают увядание и гибель центрального листа, а затем и всего растения», — объяснили специалисты Россельхозцентра.

В ведомстве добавили, что, если поврежденное растение выживет, его рост замедлится. В жаркое и сухое лето можно ожидать роста популяции и вредоносности клопов. Для защиты посевов необходимо провести обследование и, при обнаружении вредителей, организовать химические обработки.

