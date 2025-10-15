Врачей в Мытищах предупредили об интернет-мошенничестве для детей

На базе института детства в Мытищах состоялась беседа с помощником прокурора города Викторией Яровицкой. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Она проинформировала медицинских работников о схемах интернет-мошенничества — о способах защиты от злоумышленников и о том, как обезопасить детей.

Злоумышленники нередко связываются с подростками и под видом приобретения игровых ценностей или «особо выгодных условий» получают от них денежные средства или конфиденциальные данные.

Ключевое значение имеют бдительность и открытый диалог с детьми, чтобы они не стали доверять сомнительным личностям в интернете. Даже безвредное, на первый взгляд, сообщение в онлайн-игре может привести к серьезным проблемам.