Восточное отделение Среднерусского банка Сбербанка возглавил Олег Осипов

Ранее он занимал должность заместителя управляющего Южным отделением Среднерусского банка Сбербанка, где возглавлял блок крупного инвестиционного бизнеса.

Под его руководством были успешно реализованы крупные проекты по цифровой трансформации, запущены совместные программы с правительством и бизнесом Московской области, а также проекты по кредитованию организаций в ресурсоснабжающих, строительных и производственных отраслях.

«Одной из главных целей для меня является развитие бизнеса, эффективное сотрудничество с региональной властью, а также повышение качества и доступности финансовых услуг для жителей региона», — сказал Олег Осипов.

Олег Осипов родился в 1986 году, получил высшее образование по экономике и управлению на предприятии в Астраханском государственном техническом университете. Прошел программы корпоративного обучения по подготовке руководителей в 2022–2023 годах, а также успешно завершил программы развития цифровых навыков.

К команде Сбера Олег Осипов присоединился в 2008 году. Отмечен знаком отличия и почетными грамотами ПАО Сбербанк и почетной грамотой Министерства экономики и финансов Московской области «За заслуги в области финансово-экономической деятельности».

Восточное головное отделение входит в состав Среднерусского банка Сбербанка, который осуществляет свою деятельность в 10 регионах: Московской, Тульской, Брянской, Рязанской, Тверской, Ивановской, Калужской, Костромской, Смоленской, Ярославской областях.