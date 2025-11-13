Восстановлением зеленых насаждений в лесопарковой зоне займутся в Дубне

В Дубне в лесопарковой зоне, проект благоустройства которой разрабатывается, будут восстановлены зеленые насаждения. По обращению жителей, обследование этого участка провели еще раз. Теперь — с участием активистов, которые обошли вместе дендрологом всю территорию, предназначенную для благоустройства. Увидели, каково состояние деревьев в реальности. Местные лесники согласны с диагнозом приглашенных специалистов — требуется лечение, причем срочное. Здесь обнаружены грибковые заболевания, в том числе рак-серянка у сосен и насекомые-вредители типа жуков-типографов, пара сотен которых за месяц уничтожит столетнюю ель, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Нужно действовать, медлить нельзя, поскольку заболевания и вредители могут распространиться дальше», — отметил дендролог Михаил Алихашкин.

В рамках реализации проекта благоустройства лесопарковой зоны рядом с улицей Лесной запланирована расчистка от сухостоя, высадка новых деревьев, выделение защитных зон произрастания краснокнижных растений и другие мероприятия по повышению комфорта и безопасности для жителей во время прогулок по этой территории. Проект планируется к реализации в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.