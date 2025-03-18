Воссоединение с Крымом стало главной темой «Разговоров о важном» в школах Королева

Новая учебная неделя в школах Королева традиционно началась с урока «Разговоры о важном», темой которого стал «День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ученикам показали видеоролики «Как все начиналось», «История и миссия Артека». Ребята напомнили, что в этом году исполнилось 11 лет со дня проведения общекрымского референдума, в ходе которого жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. А также рассказали, как появился пионерский лагерь «Артек», какой путь он прошел за 100 лет и каковы его самые важные традиции.

Ребята узнали много интересного об этом уникальном месте, прикоснулись к его истории и традициям, а также вдохновились на развитие своих талантов и способностей.

«Разговоры о важном» — это особая форма общения учителей и учеников, направленная на обсуждение значимых социальных, культурных и моральных тем. Данные уроки помогают привить школьникам чуткого отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью, а также сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Занятия проходят в формате классного часа один раз в неделю по понедельникам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.