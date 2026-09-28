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Воспитатель из Балашихи победила на этапе конкурса «Воспитатели России»

Воспитатель школы № 18 Балашихи Наталия Егоренко победила в специальной номинации регионального этапа XIV Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в 2026 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Наталия Егоренко стала победителем в номинации «Творческий педагог – творческие дети». Она работает педагогом более 17 лет.

В 2026 году на конкурс представили семь основных номинаций и одну специальную. Номинация «Творческий педагог – творческие дети» посвящена современным педагогическим идеям и практикам, которые помогают раскрывать творческий потенциал детей.

Всероссийский конкурс «Воспитатели России» объединяет педагогов и руководителей образовательных организаций. Он направлен на укрепление профессионального сообщества и повышение престижа профессии воспитателя.

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