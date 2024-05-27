Воспитанница лесничества «Зеленый дом» выиграла 1 место на областной конференции

Лесничество «Русский лес» делегировало семиклассницу Веру Лазареву на областную исследовательскую конференцию «Сохраним леса, создадим леса в Подмосковье», которая состоялась на базе Мытищинского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Вера — учащаяся школьного лесничества «Зеленый дом» выступила с докладом о своей исследовательской работе, посвященной изучению восстановления растительного покрова на участках еловых лесов, которые погибли после нашествия короеда-типографа в 2010–2011 годах.

Модельные участки были выбраны на территории особо охраняемой природной территории (ООПТ), где искусственного лесовосстановления не проводилось. Однако, продуктивности семян древостоя в окружении пострадавших участков, банка семян в почве и наличия здесь корнеотпрысковых видов древесно-кустарниковых пород оказалось достаточно, чтобы сложились условия для восстановления древостоя естественным путем. Собранные молодым исследователем данные показали, что состав растительного покрова постепенно меняется в направлении к исходному.

По итогам конференции работа воспитанницы школьного лесничества из города Протвино стала призовой. Победительница награждена дипломом за I место и ценными подарками. Эта работа далее станет основой для выступления на региональном конкурсе «Подрост» в сентябре этого года.

Вера Лазарева уже два года успешно обучается основам лесного хозяйства в школьном лесничестве, участвовала в межмуниципальном и X областном слете школьных лесничеств, при этом везде демонстрирует хорошую подготовку.

Двое воспитанников школьных лесничеств филиала «Русский лес» на последнем региональном конкурсе «Подрост» завоевали I и II места в своих номинациях.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.