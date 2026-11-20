Воспитанники центра допризывной подготовки молодежи (Дома Юнармии) 19 ноября познакомились с работой станции скорой медицинской помощи в Ногинске. Они осмотрели оборудование и разобрали правила первой помощи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заведующий подстанцией Андрей Чернов рассказал воспитанникам центра допризывной подготовки молодежи Богородского округа, как работают выездные бригады — от приема вызова до прибытия к пациенту. Экскурсия прошла 19 ноября на станции скорой медицинской помощи в Ногинске.

Особое внимание заведующий уделил ситуациям, которые требуют немедленного реагирования. Он объяснил, как правильно вызвать скорую и какие сведения необходимо сообщить диспетчеру. От четкости и скорости передачи информации может зависеть жизнь человека.

Андрей Чернов показал медицинскую укладку, специализированные инструменты и оборудование, которые бригады берут на выезд. Участники рассмотрели оснащение вблизи, задали вопросы и примерили отдельные элементы экипировки.

Отдельную часть встречи посвятили первой помощи до приезда медиков. Воспитанники разобрали типичные ситуации и узнали, какие действия можно предпринимать самостоятельно, а какие недопустимы.

Юные гости отметили слаженную и ответственную работу команды скорой помощи и поблагодарили Андрея Чернова за подробный рассказ и возможность познакомиться с работой службы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.