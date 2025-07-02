Воспитанники детского технопарка из Королева завоевали международную премию

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Они вернулись домой триумфаторами с престижнейшей международной премии — V Международная детско-юношеская премия «Экология — дело каждого».

Победа юных королевских исследователей стала яркой демонстрацией высокого уровня подготовки, самостоятельности и творческого потенциала ребят. Главный приз фестиваля достался юному гению Никите Петренкину, который представил уникальный проект «CleanCube Technology — технология очистки околоземной орбиты Земли». Его творческая работа получила признание жюри в номинации «Экопроект».

Еще одним лауреатом премии стала Анна Бондарь, занявшая почётное третье место в номинации «Поколение Эко».

Также специальный приз получили Лидия Гесс за проект «Ресурсосберегающий метод выращивания растений на МКС» и Кристина Соболева «Создание искусственной питательной среды для клонирования растений в условиях космического полета».

Эти достижения стали ярким свидетельством качества образовательного процесса, выстроенного специалистами центра допобразования «Орбита». Педагоги гордятся своими талантливыми учениками и продолжают создавать условия для раскрытия новых талантов и развития молодых умов.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.