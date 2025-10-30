Воспитание и общественную дипломатию обсудят на форуме «Сообщество» в Москве

На итоговом форуме Общественной палаты России «Сообщество», который пройдет в национальном центре «Россия» в Москве 31 октября – 1 ноября, обсудят воспитание и общественную дипломатию. Тема мероприятия: «Институты гражданского общества: вчера, сегодня, завтра», сообщает пресс-служба ОП России.

«За 20 лет мы проделали большую работу, теперь настало время подвести итоги и наметить планы на будущее. Мы сделаем это вместе с членами палаты текущего и прошлых составов, а также нашими партнерами и экспертами», — заявил первый заместитель секретаря ОП РФ Вячеслав Бочаров.

На площадках для обсуждений в рамках форума планируется затронуть широкий спектр важных вопросов, включая гражданский контроль, формирование патриотизма, развитие общественной дипломатии, помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, и их близким, защиту исторического наследия, регулирование миграционных процессов и стимулирование рождаемости.

Участие бесплатное, для очного участия необходимо пройти регистрацию.

