Воскресенский центр авиационных материалов обеспечивает РФ материалами для авиации и космоса

НИЦ «Курчатовский институт» — ВИАМ подвел итоги работы своего экспериментально-технологического центра в Воскресенске, который работает более 50 лет.

ВЭТЦ ВИАМ — центр по разработке сплавов на основе бериллия и технологий изготовления из них элементов конструкций для авиационной, атомной, медицинской и космической техники.

Ключевая компетенция Воскресенского центра — комплекс по разработке и производству изделий из берилия и берилийсодержащих сплавов. В филиале работают малотоннажные производства, такие как: производство бериллиевых фольг, сталей и лигатур с содержанием бериллия. Производство по нанесению защитного покрытия на детали из бериллия, производство препрегов на основе стеклянных, углеродных и органических наполнителей.

Особую значимость для страны имеют разработки для двигателестроения. Речь идет о производстве лопаток турбин высокого давления. Они работают в экстремальных условиях — при температуре газа до 2000 градусов Цельсия, что превышает температуру плавления металлических сплавов. По данным института, полным циклом компетенций в этой области обладают всего пять стран мира. РФ входит в их число.

На сегодняшний день НИЦ «Курчатовский институт» — ВИАМ совместно с отраслевыми институтами и конструкторскими бюро в промышленности создано более 3200 марок конструкционных и функциональных материалов для стратегических отраслей.

В составе института работают 25 научно-производственных комплексов, выпускающих свыше 250 наименований материалов. Научную базу центра формируют 31 научно-исследовательская лаборатория, собственный испытательный центр и филиалы, в том числе Воскресенский экспериментально-технологический центр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что главная цель особых экономических зон — чтобы инвесторы могли реализоваться в полной мере.

По его словам, важно, чтобы каждый, кто приходит в индустриальные парки или особые экономические зоны, мог реализоваться полностью — с прибылью, внедрением всего самого умного и полезного и для человека, и для страны.

