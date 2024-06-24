Воскресенск, Можайск и Лобня присоединились к акции «Чистый лес»

Экологические мероприятия по расчистке лесопарковых зон в городских округах Подмосковья в рамках акции «Единой России» «Чистый лес» прошли на минувших выходных. Об этом сообщила пресс-служба администрации подмосковного отделения партии.

Начиная с 2023 года «Единая Россия» реализует в Московской области региональный партийный проект «Чистый лес». Его цель поддержание лесов региона в благоприятном состоянии. В программе проекта просветительские и экологические мероприятия, а также системная работа с лесничествами и органами исполнительной власти.

Региональный координатор партийного проекта, председатель комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы Владимир Шапкин отметил, что в этом году мероприятия уже прошли в 9 муниципалитетах Подмосковья.

«Акция „Чистый лес“ рассчитана на 3 года. По итогам проведения мероприятий в 2023 году было расчищено 22 лесных участка общей площадью более 73 га, вывезено 70 куб. м валежника. В них приняло участие порядка 1,5 тыс. человек. В этом году мы рассчитываем увеличить эти показатели», — заявил Владимир Шапкин.

Так, в Можайском городском округе экологическая акция прошла вблизи деревни Милятино. Здесь секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава муниципалитета Денис Мордвинцев, депутаты муниципального Совета Михаил Валутов, Семен Долгачев и Валерий Клевитов вместе с волонтерами и молодогвардейцами, студентами Можайского техникума, сотрудниками лесной охраны и неравнодушными жителями округа очистили территорию лесного хозяйства площадью свыше 1 га.

В 19 квартале Воскресенского участкового лесничества общими усилиями партийного актива, во главе с секретарем местного отделения, главой округа Алексеем Малкиным было собрано 15 куб. м мусора. Также в процессе мероприятия состоялись профилактические беседы сотрудников лесной охраны о необходимости соблюдения правил санитарной и пожарной безопасности в лесах.

В Лобне партийный актив и депутатский корпус совместно с представителями Краснополянского лесничества организовали воскресник на территории Лобненского лесопарка.

«Порадовало три вещи: количество лобненцев, которые активно занимаются спортом на обновленной территории, которая прилегает к нашему месту акции; малое количество мусора и готовность единомышленников воскресным утром прийти на уборку», — прокомментировала секретарь лобненского местного отделения «Единой России», глава округа Анна Кротова.

Ближайшие мероприятия пройдут в Луховицах, Домодедово и Коломне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.