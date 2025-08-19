Воробьев: в Подмосковье к началу учебного года отремонтировали 300 дорог до школ

В Московской области перед началом учебного года 2025-2026 власти отремонтировали порядка 300 дорог, которые ведут к образовательным учреждениям. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 98 отремонтированных участков восстановили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Кроме восстановленных 98 участков дорог в рамках нацпроекта, перед началом учебного года в Подмосковье специалисты отремонтировали 188 муниципальных дорог, ведущих к школам. Общая протяженность этих проезжих частей составляет около 390 километров. Больше всего работ проделано в Подольске, Дмитровском, Раменском, Балашихе, Шатуре, Орехово-Зуевском, Богородском, Солнечногорске, Чехове и Одинцовском округах.

«В новом учебном году в нашем Подмосковье за парты сядут более миллиона школьников, в том числе 106 тысяч первоклашек. Наша задача — обеспечить максимальный комфорт и безопасность, чтобы дети могли спокойно добираться до школы и обратно, а родители за них не переживали. Для этого к 1 сентября мы привели в порядок порядка 300 дорог, ведущих к школам, лицеям, гимназиям, колледжам, техникумам, детским садам. Там, где необходимо, поменяли асфальт, обновили разметку на пешеходных переходах, установили ограждения и „лежачих полицейских“, отремонтировали знаки. Уделили также внимание состоянию тротуаров, светофоров и наружному освещению. В целом по областной программе в планах на этот год — отремонтировать 1,5 тысячи километров муниципальных и региональных дорог», — сказал Воробьев.

К 1 сентября дорожные службы завершили ремонт 235 километров региональных дорожных покрытий. Работы включили укладку нового асфальта, укрепление обочин и нанесение разметки. Особое внимание уделили Владимирской улице в Егорьевске — важной транспортной артерии города, ежедневно пропускающей около 9 тысяч автомобилей. Эта дорога обеспечивает выезд к поселку Шувое и Егорьевскому шоссе.

Для повышения долговечности дорожного покрытия на Владимирской использовались специальные асфальтобетонные смеси с улучшенными характеристиками износостойкости. Стоит отметить, что вдоль обновленной улицы расположены значимые образовательные учреждения: Авиационный технический колледж имени В. П. Чкалова, школа № 9 для детей с ограниченными возможностями здоровья и Воскресная школа при местном женском монастыре.

Где еще восстановили дороги

В нескольких муниципалитетах Московской области завершились работы по обновлению дорожного покрытия рядом со школами. Особое внимание было уделено маршрутам, по которым школьники и студенты ежедневно добираются до мест учебы.

В Долгопрудном отремонтировали проспект Пацаева, обновив почти два километра асфальта и нанеся новую разметку. По этой дороге учащиеся ездят в Физтех-колледж, школу №10 и детские сады. Все ремонтные работы проводились без ограничения движения транспорта.

Также были приведены в порядок дороги в деревне Авдеево Зарайского округа, где находятся средняя школа и детский сад. В Лосино-Петровском отремонтировали участки на улице Железнодорожной и Новинском шоссе, ведущие к школе имени С.А. Красовского и спортивной школе «Олимп».

В Истре обновили улицу Босова, на которой расположены филиал Красногорского колледжа, лицей, школа №2 и детский сад №47. Также была отремонтирована улица Ленина в одном из микрорайонов. В Кашире расположен ряд образовательных учреждений: школа-интернат №1, школа №10 и детский сад №15. Неподалеку от них также находится филиал Петербургского государственного университета путей сообщения. Эти объекты составляют важную часть образовательной инфраструктуры города.

В общей сложности дорожные службы отремонтировали 154 километра муниципальных дорог на 188 участках, а также обновили 61 пешеходную зону. В Раменском округе жители поселка Быково теперь могут безопасно добираться до школы №15 по обновленной улице Фрунзе. Новое асфальтовое покрытие появилось на улице Чапаева в Красногорске, которая ведет к Опалиховской школе, работающей уже более 50 лет.

В Электростали дорожники полностью обновили как проезжую часть, так и тротуары на улице Загонова, где находятся школа имени В.Д. Корнеева и детский сад №24.

Обновление дорог у образовательных учреждений

В Люберцах завершили ремонт улицы Южной, где расположены корпус гимназии №5 и медицинский колледж. Рабочие полностью заменили старое асфальтовое покрытие. Для дорожной разметки использовали современный термопластик, который отличается от обычной краски высокой прочностью, лучшей видимостью в плохую погоду и улучшенными светоотражающими качествами.

Также обновили одну из главных транспортных артерий наукограда Королев – улицу Лесную в микрорайоне Юбилейный. По этой дороге школьники ежедневно добираются в гимназии №3 и №5, лицей №4, а дошкольники с родителями – в детские сады.

При проведении работ специалисты применяли технологию фрезерования – снимали поврежденный слой асфальта перед нанесением нового покрытия.

В Реутове уже завершили ремонт пяти дорог у школ и детсадов из запланированных 12. Ремонт остальных муниципальных дорог около образовательных учреждений продолжится до конца 2025 года. Один из законченных проектов — обновление проспекта Мира, где расположены детсады «Сказка» и «Светлячок». На участке длиной 2,4 километра полностью заменили бордюры и тротуары. Для безопасности детей у «Светлячка» появился новый мигающий желтый светофор и «лежачие полицейские» на пешеходных переходах.

Около дома №51 транспортную доступность улучшили установкой новых остановочных павильонов и созданием заездных карманов. Теперь движение общественного транспорта стало более удобным для всех его участников.

В Серпуховском округе рабочие завершили обновление дорожной разметки на участке между КП «Семейный городок» и Оболенской школой в деревне Райсеменовское. Особое внимание дорожники уделили пешеходным переходам, которые теперь стали ярче и заметнее. Для работ использовали современные материалы, обеспечивающие хорошую видимость разметки в любую погоду и время суток. Также на дороге появились специальные обозначения, предупреждающие водителей о необходимости снизить скорость и повысить внимательность.

В Клину возле школы имени Маргариты Калининой на улице Трудовой, около Ледовской школы на улице Кржижановского в поселке Ледово Каширского округа, а также рядом со школой №8 на улице Семашко в Жуковском восстановили дорогу.

По информации министерства транспорта Московской области, в текущем году планируется отремонтировать более 1500 участков дорог как регионального значения (в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»), так и муниципальных. Полный список ремонтируемых дорог доступен на официальном сайте ведомства.