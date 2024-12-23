Воробьев: в Подмосковье будут развивать формат гостевых семей

В Подмосковье в следующем году будут развивать формат гостевых семей для помощи детям и родителям. Они будут получать ежемесячные выплаты на содержание ребят, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В гостевых семьях ребенок будет пребывать временно, пока его родители находятся в трудной жизненной ситуации.

«С 1 января 2025 года мы вводим ежемесячную выплату для гостевых семей от 19 до 24 тыс. рублей в зависимости от возраста ребенка», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в регионе 22 тыс. детей-сирот. Почти все они находятся в семьях, что позволило закрыть все детские дома. Для таких ребят предусмотрено 20 льгот.

Например, они получают квартиры или жилищные сертификаты. За 2024 год жильем обеспечили 987 ребят, из них 814 выбрали сертификаты.

В понедельник, 23 декабря, Андрей Воробьев провел традиционное обращение с итогами года под названием: «Подмосковье и национальные цели президента. Развитие, укрепление, рост».