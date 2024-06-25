Воробьев в качестве наставника встретился с участниками программы «Время героев»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился в качестве наставника с участниками президентской программы «Время героев». Это специальная кадровая программа по обучению участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Президент России Владимир Путин объявил о программе в послании Федеральному Собранию. По словам главы региона, «Время героев» строится по тем же стандартам, что «школа губернаторов» и конкурс «Лидеры России». Все участники президентской программы получают персональных наставников. Они сопровождают их на протяжении всего времени обучения, а также организуют стажировку.

Андрей Воробьев встретился с майором Кириллом Лосунчуковым и подполковником Владимиром Горохом, для которых он является наставником. Губернатор поприветствовал их в доме правительства, откуда осуществляется управление Московской областью.

«Знаю, что вы любите Подмосковье, потому и выбрали его. Я хотел бы обсудить сегодня с вами готовность занять муниципальные, государственные или другие важные должности, чтобы вы могли так же достойно нести службу, как это делали в Вооруженных силах. Уверен, что у вас все получится, потому что главное в нашей работе, как говорит президент, — ответственность», — добавил он.

По словам главы региона, с ответственностью у офицеров все хорошо.

Приносить пользу людям

Кириллу Лосунчукову сейчас 33 года. Он закончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, затем служил в Подмосковье. В ходе СВО Лосунчуков был заместителем командира отряда отдельной бригады специального назначения. Боец награжден двумя орденами Мужества и орденом «За военные заслуги».

По словам офицера, он внимательно смотрел послание президента Федеральному собранию 29 февраля, когда Путин сказал, что будущая элита страны — это участники СВО. Он отметил, что его взяла гордость за такие слова.

«Я узнал о программе „Время героев“, решил зарегистрироваться, потому что у меня были мысли, чтобы после нашей победы, а она неизбежно наступит, перейти на государственную гражданскую службу. Еще в зоне спецоперации меня оповестили, что я прошел отбор, командир бригады меня отпустил, дал напутственное слово, пожал руку. И вот сейчас я уже прохожу обучение. Первый учебный модуль у нас заканчивается через неделю. Впереди — стажировка, она начнется 22 июля. Мне хочется быть компетентным на государственной службе — не просто прийти и занять должность, а эффективно работать с людьми. Те навыки, чувство долга, ответственность, которые нам дали СВО и военная служба в целом, хочется применить в гражданской жизни», — сообщил он.

Боец уверен, что нет ничего прекраснее и дороже, чем приносить пользу людям. По его словам, не нужны никакие награды, никакие деньги, когда люди просто говорят спасибо. Для мужчины большая честь быть в команде президента и частью большой региональной команды. Он выразил готовность трудиться на благо Московской области.

Трудиться на благо страны

Владимиру Гороху на данный момент 37 лет. Он закончил Военно-космическую академию им. А. Ф. Можайского. После учебы выполнял разные боевые задачи, участвовал в сирийской операции. На СВО боец является заместителем командира бригады. Горох награжден орденом Мужества.

Военный рассказал, что родился и вырос в семье военнослужащих, закончил гимназию города Краснознаменск. Затем он поступил в Военно-космическую академию на разведфакультет, проходил службу в разведывательных подразделениях общевойсковых соединений на территории России.

«Выполнял также задачи на территории Северного Кавказа, в дальнем зарубежье. На СВО попал с самого первого дня. Прямо оттуда к вам и приехал. В выборе региона у меня не было никаких сомнений. Хочется вернуться на родную землю и трудиться здесь на благо нашей страны», — рассказал он.

«Время героев»

Программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС при президенте РФ на базе мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске. Сюда входит обучение современным методам и технологиям управления, командной работе, личностное развитие. Учеба составляет четыре модуля по 30 дней каждый.

Андрей Воробьев рассказал, что в регионе есть разные возможности работы и в экономике, и в хозяйстве.

«Все, что касается жизни человека, имеет принципиально важное значение — и поликлиника, и школа, и качественная дорога, и постриженный газон, и котельные. Я знаю, что вы сейчас успешно проходите курс переподготовки. Поэтому с удовольствием предложим подходящие позиции», — добавил глава региона.