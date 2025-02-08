Воробьев в День науки поблагодарил подмосковных ученых за их важный труд

В Московской области активно развивается научная деятельность: функционируют 256 научных организаций, работают свыше 40 тыс. исследователей, из которых 16 тыс. — молодые специалисты до 39 лет. Губернатор региона Андрей Воробьев поздравил ученых с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу.

«Каждый год наши ученые создают что-то новое, исследуют и познают. Спасибо за упорство и тягу к новому и неизведанному», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Разработки

Губернатор рассказал, что значительного успеха добился молодой ученый из Сергиева Посада. Кирилл Мартинсон разработал инновационную методику производства феррита и функциональной керамики, превосходящую зарубежные аналоги по скорости и качеству. Эта технология имеет важное значение для оборонной промышленности и создания современных радиоэлектронных устройств. За свои достижения кандидат химических наук был удостоен президентской премии в сфере науки и инноваций для молодых ученых 2024 года, церемония награждения состоялась 5 февраля.

Во Всероссийском центре карантина растений, расположенном в Раменском, трудится талантливый ученый Ольга Словарева. Благодаря ее инновационным разработкам, которые уже применяются по всей России, появились новые методы быстрой и точной диагностики опасных бактерий в растениях. Эти нормативные документы, созданные кандидатом биологических наук, стали важным инструментом в защите урожая.

В другом научном учреждении — Всероссийском НИИ фитопатологии в Одинцовском округе — над проблемой плодородия почв работает увлеченный дуэт исследователей. Младший научный сотрудник Вероника Андреевская совместно с кандидатом технических наук Михаилом Капланом разработали революционное решение для аграрного сектора. Их достижения включают создание экологически безопасных «умных» удобрений и инновационного субстрата — «искусственной земли», которая может использоваться как для тепличных хозяйств, так и для восстановления деградированных почв.

В подмосковной Черноголовке в Институте физики твердого тела им. Ю. А. Осипьяна ведет свою научную деятельность талантливый ученый Александр Дружинин. Этот кандидат физико-математических наук разработал инновационный метод создания сверхтонких покрытий, обладающих исключительной прочностью. Его разработка находит практическое применение в стоматологии, в частности, при изготовлении зубных штифтов.

Меры поддержки

Воробьев подчеркнул, что для создания привлекательных условий работы таких выдающихся специалистов в Московской области внедрен комплекс поддержки научных кадров. Молодые ученые могут получить существенное финансирование своих исследований — научные гранты достигают 10 млн рублей. Также предусмотрены премиальные выплаты за достижения в науке в размере от 700 тыс. до 1 млн рублей. Дополнительным стимулом служит программа социальной ипотеки.

Наличие таких профессионалов в научном сообществе региона вызывает особую гордость. Центры молодежного инновационного творчества получают финансовую поддержку для организации работы, модернизации оборудования и запуска новых проектов.