Воробьев: школы Подмосковья могут преподавать цифровую азбуку с младших классов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил на заседании Государственного Совета по вопросам подготовки кадров для экономики, что в школах Подмосковья могут преподавать цифровую азбуку и кибербезопасность с начальных классов, для этого есть возможность и инфраструктура.

«Мы, посмотрев мировой опыт, все-таки считаем, что сегодня детям интересно, удобно и самое главное, наша инфраструктура в школах, готова с начальной школы преподавать и цифровую азбуку и кибербезопасность», — сказал Воробьев в ходе своего выступления на заседании Государственного совета.

Губернатор отметил, что для этого есть партнеры, учебники и материалы – это и «Яндекс», и «Сбер», и профильные министерства, которые готовы дать Подмосковью такую возможность.

