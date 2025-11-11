сегодня в 18:32

Воробьев рассказал про выпуск импортозамещенной продукции предприятием в Коломне

Одно из стратегически важных предприятий находится в Коломне — «АДЛ». Весной там заработал новый крупный корпус площадью 10 тыс. квадратных метров, где создают импортозамещающую трубопроводную арматуру — шаровые краны, затворы, предохранительные клапаны, написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале .

Они нужны в системах ЖКХ, крупном строительстве и энергетической сфере, подчеркнул губернатор.

«АДЛ» более 23 лет функционирует в Московской области. За этот период компания стала системообразующим звеном в экономике РФ, рассказал Воробьев.

После запуска нового корпуса, общий выпуск продукции увеличился до 810 тыс. единиц в год. К 2030-му «АДЛ» собирается создавать около трех млн изделий, подчеркнул губернатор.

«Особенно важно, что после санкций инженеры и технологи завода сумели запустить собственное производство изделий, которые раньше закупались у европейских поставщиков. Например, предохранительные клапаны «Преган» — это полноценная замена зарубежным аналогам, причем до этого их в России никто не выпускал», — отметил Воробьев.

Подмосковье поддерживает развитие предприятия. В 2020 и 2022 годах была предоставлена земля без торгов.

С 2023-го действует семилетний специнвестконтракт. Благодаря ему, компания получила налоговые льготы на период разработки и освоения новой продукции, добавил губернатор.

У предприятия есть серьезные планы. В марте-апреле 2026 года компания планирует возвести еще один корпус на 10 тыс. квадратных метров, отметил Воробьев.

Предприятие увеличит линии по сборке насосных установок, блочных тепловых пунктов, шкафов управления. Еще запустит изготовление электроприводов для запорной арматуры — редукторов и задвижек. Со стороны Московской области производству будет обеспечен участок земли без торгов, добавил губернатор.

«АДЛ» работает с колледжами. Компании необходимы операторы станков с ЧПУ, токари, сварщики и фрезеровщики, отметил Воробьев.

«Это пример того, как российское производство не просто адаптируется к новым условиям, а становится сильнее, масштабируется и обеспечивает страну критически важной продукцией», — добавил губернатор Московской области.

Воробьев поблагодарил коллектив и руководство предприятия за работу, профессионализм и уверенность в будущем.

