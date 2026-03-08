Воробьев поздравил с 8 Марта семью кавалера Ордена Мужества

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Лобне навестил семью кавалера Ордена Мужества Олега Шорикова и поздравил его маму, жену и двух дочерей с Международным женским днем, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Олег Шориков был мобилизован в октябре 2022 года. Боец успешно прошел боевую подготовку, затем отправился служить в зону проведения специальной военной операции. Он сражался с противником в самых горячих точках фронта и был посмертно награжден Орденом Мужества. Дома у героя остались мама Светлана Александровна, жена Ирина и две дочери: 8-летняя Саша и 13-летняя Маша.

«Мы знаем, какая у вас дружная семья, как вы поддерживаете друг друга — вы большие молодцы. Девочки хорошо учатся, занимаются творчеством. Хочу пожелать вам здоровья и благополучия. Пусть в вашем доме всегда будет так же тепло и уютно, а мама и бабушка как можно чаще радуются успехам Саши и Маши», — сказал Воробьев.

Супруга погибшего героя сообщила, что во время службы в зоне СВО ее муж был известен под позывным Пионер. Это прозвище идеально соответствовало его характеру: он постоянно рвался впереди всех, в любой момент был готов оказать поддержку и поделиться последним с сослуживцами. Его боевые товарищи и в настоящее время отзываются о нем не просто как о храбром воине, но и как о настоящем человеке с огромным сердцем.

«Как говорится, пионер всему пример. Потому Олега и стали так называть на передовой — он действительно был для всех примером. Ему приходилось неоднократно рисковать своей жизнью. Несколько раз был на волосок от смерти. Рассказывал, что как-то они сидели, обедали, он наклонился за вилкой, и в этот момент — прилет. Чудо спасло», — рассказала вдова героя Ирина Шорикова.

В апреле 2024-го, во время доставки боеприпасов на передовые позиции, Пионер подвергся атаке с применением беспилотников. Взорвавшийся в считанных метрах боезаряд нанес военнослужащему тяжелое ранение. На месте ему была оказана первая медицинская помощь, после чего его эвакуировали в госпиталь. Там Шорикову провели многочасовую сложную операцию. Но его состояние продолжало оставаться критическим, и 1 мая сердце бойца перестало биться.

«Вспоминаю, как в октябре 2022-го мы всей семьей были на природе, и Олег сказал: „Я — патриот, пойду в военкомат, я связист, меня возьмут“. И приходим домой, открываем почтовый ящик, а там повестка. Вот такое совпадение. О том, что он получил ранение, мне рассказала дочь. Я дозвонилась до Олега, спросила, насколько все серьезно, он отшутился: „Да все нормально, везут в больницу, жить буду“. Хотя на самом деле, как выяснилось, его повреждения были очень серьезными. Больше с ним поговорить мне уже было не суждено — 1 мая в день рождения Саши его не стало», — вспоминает теща героя Тамара Гурикова.

Дочери Олега Шорикова испытывают глубокую гордость за своего отца. Эту же искреннюю признательность разделяет и коллектив их учебного заведения: педагоги и ученики трепетно чтут воспоминания о герое. В беседе с губернатором девочки поделились своими достижениями и интересами. Александра обладает большим талантом в кулинарии — ее фирменным блюдом являются невероятно вкусные блины. Мария же продемонстрировала Воробьеву свои художественные способности и игру на гитаре, что составляет круг ее основных увлечений.

«Я очень люблю и горжусь своим папой. Он был добрым, всегда шутил. Когда попал в госпиталь, я нарисовала ему всю нашу семью и передала рисунки через маму. Он их с теплотой рассматривал, говорил, что все будет в порядке. Не верится, что его нет, мне его очень не хватает», — сказала Маша.

