Воробьев: Подмосковье приняло делегации из 4 областей Узбекистана за 1,5 года

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в мае 2024 года в Ташкенте главы России и Узбекистана дали импульс более масштабному сотрудничеству на уровне регионов. Сейчас продолжается реализация совместных проектов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Одинцовском округе проходит II Совет регионов России и Узбекистана. Участники обсуждают сотрудничество двух стран.

«Мы очень рады принимать II Совет регионов в Подмосковье. В мае 2024 года в Ташкенте главы наших государств дали импульс более масштабному, интенсивному сотрудничеству на уровне регионов. При поддержке правительства РФ, Минпромторга, команды Дениса Валентиновича Мантурова (первого вице-премьера — ред.) мы можем строить дальнейшие совместные проекты, укреплять наш промышленный и экспортный потенциал, технологический суверенитет», — сказал Воробьев.

Он отметил, что за прошедшие после первого Совета регионов 1,5 года Подмосковье приняло у себя делегации Ташкентской, Андижанской, Ферганской, Самаркандской областей и поделилось с коллегами своим опытом. Так, например, в 2024 году был подписан меморандум о взаимопонимании в инвестиционной сфере с Андижанской областью, а на выставке «Иннопром» — о развитии сотрудничества с Ташкентской областью.

Российскую делегацию на мероприятии возглавляет первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров. Он отметил, что II Совет регионов России и Узбекистана вызывает еще больший интерес, чем первое подобное мероприятие, прошедшее в прошлом году в Ташкенте.

«В развитие сотрудничества сегодня будет подписано около двух десятков совместных документов. Важно переводить достигнутые договоренности в „дорожные карты“, планировать конкретные мероприятия и сроки их выполнения. Примером такого подхода служит проводимая рядом российских регионов работа по созданию новых и развитию ранее открытых торговых домов и оптово-распределительных центров. В частности здесь, в Московской области, такую роль выполняет агрохаб „Селятино“, принимающий плодоовощную продукцию из Джизака», — отметил Мантуров.

Также в рамках II Совета регионов России и Узбекистана развернута своя экспозиция с проектами отдельных областей. На стенде Подмосковья можно увидеть макет государственного индустриального парка «Титан» в городском округе Ленинский, промышленных роботов для складов от компании «Комитас», а также роботов-футболистов, сделанных на базе Московского физико-технического института в Долгопрудном.

«Мы участвуем в крупнейших международных соревнованиях по робофутболу, таких как RoboCup и FIRA. Участники со всего мира там борются, кто лучше напишет алгоритмы для роботов. И мы значительно преуспеваем в таких состязаниях. Наши роботы полностью сделаны в России — все контроллеры, все моторы отечественного производства», — рассказала программист Елизавета Гриненко.

Она отметила, что такие роботы поставляются в школы. Ученики на них обучаются программированию на языках C++ и Python, а также мехатронике, сборке, компьютерному зрению.

На выставке также представлена продукция народных художественных промыслов Подмосковья — Жостовская и Гжельская росписи, Федоскинская лаковая миниатюра, Дулевский фарфор.