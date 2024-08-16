Воробьев: Подмосковье приняло более 900 детей и их матерей из Курской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особенно важна работа, направленная на помощь жителям Курской области. На данный момент регион принял уже 900 детей и их сопровождающих с обстреливаемой ВСУ территории, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Андрей Воробьев обсудил помощь Курской области на встрече с главой городского округа Дзержинский Андроником Паком. Губернатор уточнил, что с детьми приехали сопровождающие, преимущественно их мамы.

«Они размещены в разных городских округах, мы их сопровождаем, уделяем большое внимание. Важно, что и Дзержинский не остался в стороне, и тоже вносит свою лепту», — отметил губернатор.

В городском округе открыты два пункта приема гуманитарной помощи жителям Курской области. Первый — на базе молодежного центра «Лидер», его помогли организовать волонтеры, а второй — в приемной партии «Единая Россия».

Сюда можно приносить продукты питания и средства личной гигиены. На данный момент собрано уже 600 кг гуманитарной помощи.