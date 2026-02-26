Воробьев поблагодарил Волкова за работу по сносу незаконных торговых объектов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил главу городского округа Люберцы Владимира Волкова за работу по сносу незаконно установленных нестационарных торговых объектов (НТО). Речь идет о постройках на территории сельскохозяйственного рынка около станции МЦД-3 «Люберцы», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Демонтаж объектов ведется в рамках исполнения областного законодательства: с 1 января текущего года розничная торговля на рынках может проходить только в капитальных зданиях, а временные конструкции попали под запрет.

«Я хотел бы вас поблагодарить за эту очень чувствительную, непростую работу. Объект не соответствовал санитарным требованиям, а теперь и законодательству — вы знаете, что Президент поддержал нашу инициативу и соответствующий закон вступил в силу. С тем, что безнадежно устарело и не приносит пользы, мы мириться не будем», — отметил губернатор.

При этом в округе продолжается работа по благоустройству общественных пространств. В прошлом году в Люберцах привели в порядок Наташинский парк и парк «Дружба», а также построили мост через озеро Черное. В Дзержинском обновили лесопарк «Чемпион» и сквер имени Б. К. Громцева.

«Лесопарк „Чемпион“ был реализован в кратчайшие сроки. Мы провели там уже 40 мероприятий вместе с новогодними праздниками и соревнованиями. Лесопарк посетили порядка 15 тысяч человек», — заявил глава.

Кроме того, по словам Волкова, сквер имени Громцева прекрасно влился в городскую инфраструктуру. Теперь это для многих любимое место отдыха. Там же был проведен и День города».

В планах на 2026 год в городском округе Люберцы — благоустройство сразу нескольких знаковых мест. Среди них Центральный парк культуры и отдыха, лесопарк «Лесная опушка» (вторая очередь), Летний парк в Малаховке, Кореневский карьер, Мемориал павшим в локальных конфликтах, а также сквер на улице Дружбы.

