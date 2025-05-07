Воробьев: отряд БАРС с первых дней СВО достойно защищает Россию

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что отряд БАРС — это настоящее боевое братство, которое с первых дней спецоперации достойно защищает Россию.

Губернатор по поручению президента РФ вручил госнаграды добровольцам из отряда БАРС. Так, рядовой Алексей был удостоен медали «За отвагу». Он сумел наладить связь под прицельным артиллерийским обстрелом.

Такой же медали были удостоен сержант Тимур — наводчик самоходной реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», а также 65-летний Александр.

Медаль «За храбрость» II степени губернатор передал многодетному отцу и стрелку разведывательно-штурмовой роты Сергею. А капитан Оганес, сбивший дрон-камикадзе, был удостоен медали «За храбрость» II степени.

Андрей Воробьев подчеркнул, что подвиг наших дедов и прадедов, совершенный в годы Великой Отечественной войны, вдохновляет на новые победы и по сей день. Не случайно текущий год был объявлен Годом защитника Отечества. Он посвящен ветеранам и современным героям.

«Мы все, ваши родные и близкие, гордимся вами! Спасибо за ту непростую работу, которую вы выполняете на передовой», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он отметил, что власти сделают все, чтобы позаботиться о героях и их семьях.