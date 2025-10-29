Воробьев открыл первую конференцию по коррекционному и инклюзивному образованию

Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл первую областную конференцию по коррекционному и инклюзивному образованию. Она проходит в доме правительства региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В настоящее время в школах Московской области обучается примерно 25 тыс. учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Для них важны не только специальные методики, но и индивидуальное внимание, и забота. Важнейшие вопросы образования на конференции обсуждают директора, педагоги учебных заведений и центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи со всего региона.

«Очень приятно видеть здесь наших специалистов, которые занимаются особым делом — дают образование ребятишкам с ограниченными возможностями здоровья. У нас в Подмосковье в этой сфере работает 2,5 тыс. специалистов. Хочу сказать слова благодарности и психологам, и дефектологам, и воспитателям, и преподавателям, и руководителям учреждений за ваш труд», — сказал Воробьев.

Он поблагодарил специалистов, которые проводят занятия со всей душой и полной самоотдачей. Все это губернатор наблюдает во время посещения коррекционных школ.

По словам главы региона, конференция проводится для обмена успешными практиками и поиска решений, которые позволят 25 тыс. подмосковных ребят получать все необходимые навыки. Воробьев выразил надежду, что все предложенные инициативы позволят детям самосовершенствоваться, утверждаться в жизни, строить планы и реализовывать свои мечты.

Капремонт коррекционных школ и доступная среда

Фото - © Евгений Пронин Фото - © Евгений Пронин Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Из 25 тыс. подмосковных детей 10 тыс. обучаются инклюзивно в обычных классах общеобразовательных школ. Остальные — в коррекционных учреждениях и интернатах, а также на дому.

За последние 4 года в регионе были капитально отремонтированы 7 специализированных образовательных учреждений. Среди них школы в Балашихе, Домодедове, Жуковском, Павловском Посаде, Электрогорске, Шаховской и Одинцове. Еще в текущем году планируется обновить Белоомутскую школу-интернат в Луховицах. В ближайшие 3 года в рамках модернизации будут преобразованы еще 4 коррекционных учебных заведения, расположенных в Дмитрове, Наро-Фоминске, Щелкове и Богородском округе.

Помимо этого, в Подмосковье ведется большая работа по созданию доступной среды в обычных образовательных учреждениях. Около 440 зданий, включая детские сады, оснастили пандусами и специальным оборудованием.

В рамках нацпроекта 47 коррекционных школ Московской области получили современное оборудование для проведения дополнительных занятий и развития практических навыков. В школах «Созвездие» в Красногорске, «Абсолют» в Серпухове и «Надежда» в Одинцове действуют программы профессионального обучения. Учащиеся могут освоить такие профессии, как повар, столяр, швея, парикмахер, водитель и озеленитель.

Сервисы для коррекционного и инклюзивного образования

В Московской области создан электронный банк лучших практик коррекционного и инклюзивного обучения детей с ОВЗ и инвалидностью. Сборник был сформирован на основе регионального конкурса «Лучшая практика профессионального инклюзивного образования». В 2024 году, например, в него вошли 13 успешных практик по 8 номинациям. Ожидается, что в 2025 году банк будет пополнен новыми эффективными методиками, которые помогут улучшить качество инклюзивного профессионального образования в регионе.

В 2024 году на региональном портале госуслуг появился онлайн-сервис, позволяющий записаться на медико-психологическую комиссию и пройти ее удаленно. Заключение комиссии автоматически поступает в личный кабинет, что значительно экономит время как для медиков, так и для родителей.

Еще через региональный портал госуслуг можно подать заявку на получение ежегодной именной стипендии губернатора Московской области, предназначенной для детей с ОВЗ и инвалидностью. Она предназначена для победителей и призеров интеллектуальных, спортивных и творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей. В настоящее время ее получают 300 студентов, а с 2026 года число получателей увеличится до 500. Размер стипендии также будет удвоен и составит 100 тыс. рублей.

Кроме того, регион активно участвует в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс». В прошлом году 16 подмосковных школьников стали призерами финала всероссийского чемпионата. В 2025 году участие в финале приняли 22 представителя региона. Финальные соревнования пройдут с 30 октября по 2 ноября.

Награждение педагогов

В рамках конференции Воробьев вручил областные награды специалистам, которые трудятся в системе инклюзивного образования. Так, были награждены олигофренопедагог Сергиево-Посадской школы № 7 Валентина Галкина; педагог Апрелевской школы № 1 Татьяна Уварова; учителя-дефектологи Татьяна Круглова из Чкаловской школы-интерната в Щелкове и Александра Федорчукова из Коломенской школы № 19 для детей с ОВЗ; учитель-логопед областного центра диагностики, образования и коррекции в Ленинском округе Дарья Бурля; учитель-логопед центра «Созвездие» Нина Катанова.

Также губернатор вручил награды директорам коррекционных и инклюзивных школ, которые организовали работу на высоком уровне. Речь идет о Елене Шумейко из СОШ № 16 в Коломне, Наталье Ильиной из школы-интерната «Абсолют» в Серпухове и руководителях школ-интернатов для обучающихся с ОВЗ в Истре и Раменском — Сергее Куликове и Валентине Сорокиной.

