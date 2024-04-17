Воробьев: около 40 новых цифровых сервисов запустили в Подмосковье с начала года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что с начала 2024 года в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Они также касаются поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

Андрей Воробьев подчеркнул, что регион продолжает выполнять поставленную президентом РФ Владимиром Путиным задачу — цифровая трансформация должна охватить каждую отрасль и семью. Смысл этих преобразований — сделать жизнь людей и работу бизнеса комфортной. Например, сегодня достаточно одного смартфона, чтобы записать ребенка в школу или на прием у врача, оформить пособие или заплатить за квартиру.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.

Социальная помощь и жилье

Основным сервисом в этой отрасли является услуга по обеспечению жильем молодых семей. Достаточно одного заявления, чтобы получить субсидию. При этом не нужно посещать администрацию. То же самое касается льготных детских путевок — их можно получить в электронном виде. Установить опеку над несовершеннолетним и оформить опеку над совершеннолетним теперь тоже можно онлайн.

На Региональном портале государственных услуг (РПГУ) завели новую меру поддержки учителей — каждый месяц они могут получать выплату 20 тыс. рублей за аренду жилья. Также подмосковные педагоги могут пройти новую аттестацию прямо на портале. Ежемесячную выплату за аренду можно оформить и для двоих супругов-медиков.

Разделы «Льготная категория» и «Цель обращения» стали заполняться автоматически. «Умным» сервисом проверки предоставленных мер поддержки дополнили сразу 4 соцуслуги: выплата на обучающегося, подарочный набор для первоклассника, ежегодная выплата на приобретение питания и одежды ребенку-инвалиду и выплата многодетным семьям. Если в этом году выплаты назначены, сервис сообщит, когда можно будет снова подать заявление.

Также сервис поможет с оформлением единовременного пособия при рождении ребенка, компенсации по договору ОСАГО, выплаты на приобретение предметов и средств ухода за новорожденным, ежемесячной компенсации отдельным категориям граждан, меры поддержки по обеспечению отдыха и оздоровления для отдельных категорий детей и бесплатной путевки для отдыха ребенка на каникулах.

Еще в «цифру» перевели услугу по признанию жилья непригодным для проживания.

Бизнес

В Московской области упростили электронную форму заявлений для заключения допсоглашений на предоставление субсидий для МСП, а также на возмещение затрат промпредприятий на покупку нового оборудования.

Еще одна цифровая новинка для бизнеса — проактивное направление приказа и акта о проведении проверки. Также в услугу на предоставление финансовой поддержки МСП внедрили сервисы предпроверки по ИНН на наличие статуса самозанятого, который зарегистрирован в Подмосковье.

На РПГУ можно подать заявку на получение IT-гранта. Отбор стартовал с 1 февраля. Он продлится до 20 ноября. Финансовая поддержка от региона предоставляется в размере от 96 до 240 тыс. рублей в год на одного работника.

Земля

Сервис предпроверки земельных участков на оборотоспособность и пересечение с зонами ограничения дополнили 7 услугами: предоставление участков в бессрочное пользование, выдача разрешения на размещение объектов, установление сервитута в отношении неразграниченных земельных участков, перераспределение земель, предоставление участков в безвозмездное пользование, на торгах, в собственность.

Теперь можно дать согласие на проактивное создание заявления о заключении договора о перераспределении при получении положительного решения об образовании земельного участка.

Специалисты оцифровали согласование местоположения границ участков, которые примыкают к полосе отвода автомобильных дорог. Еще один комплекс даст возможность получить услуги центра кадастровой оценки.

Спорт

В сфере спорта появилось сразу несколько услуг. Перевели в цифру аккредитацию спортивных федераций в Подмосковье. Также на РПГУ можно подать заявление на присвоение квалификационных категорий тренеров. Эту услугу теперь можно получить всего за 35 дней.

Транспорт

Что касается транспорта, теперь срок согласования схем транспортного обслуживания территорий составляет не 14, а 10 рабочих дней. Также запустили сервис для предоставления и аннулирования действий права на осуществление деятельности легкового такси.