Воробьев: Новый год — это всегда теплый семейный праздник

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с наступающим Новым годом. В своем Telegram-канале он выразил благодарность участникам СВО.

Он также отметил, что Новый год — это, прежде всего, семейный праздник.

«Для многих этот год выдался непростым, особенно для тех, чьи отцы, мужья, братья сейчас находятся на передовой. Спасибо каждому, кто помогал и продолжает помогать. Время показало, что только вместе мы становимся сильнее. Поэтому будем и дальше поддерживать наших защитников и их семьи, с заботой и вниманием подходить к каждому», — отметил он.

Воробьев пожелал, чтобы мечты каждого в наступающем году исполнились и чтобы в семьях царила добрая атмосфера.

«Счастливого Нового года, наше родное, дорогое Подмосковье», — добавил он.