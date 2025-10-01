Воробьев: количество желающих поступить в колледжи Подмосковья выросло на 65%

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%. В этом году было подано 126,5 тыс. заявлений — это на 50 тыс. больше, чем в 2022 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Больше всего заявлений подано в колледж «Подмосковье» (11,4 тыс.), Щелковский колледж (8,1 тыс.) и колледж «Энергия» (7 тыс.). Всего в региональных ссузах в этом году учатся более 83,5 тыс. студентов, в том числе свыше 28 тыс. первокурсников.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.

Глава региона отметил, что власти стараются модернизировать колледжи, оснащать их новейшим оборудованием, внедрять передовые программы обучения. По федеральной программе «Профессионалитет», поддержанной президентом, идет сотрудничество с предприятиями. В этом учебном году количество бюджетных мест в колледжах Подмосковья увеличено на четверть.

«Это плюс 5 тысяч мест именно там, где нужны востребованные специалисты: электронщики, механики, авиаторы, технари. У ребят появилось больше возможностей учиться этим профессиям бесплатно. А всего в наших колледжах — больше 170 направлений, по которым можно получить специальность и реализовать себя в любимом деле», — добавил губернатор.

Топ-3 направлений в колледжах

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Самым популярным стало направление «Информационные системы и программирование» (10,3 тыс. заявлений). Обучиться по этим программам можно в Физтех-колледже в Долгопрудном и Ногинском колледже. Интерес проявили и к профессии сварщика (более 5 тыс. заявлений). Освоить ее можно в колледже «Подмосковье», Раменском колледже и так далее.

В рейтинг вошла программа «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» (4,2 тыс. заявлений). По этому направлению учатся в колледже «Энергия», Щелковском колледже и еще ряде других образовательных учреждений.

Проект «Профессионалитет»

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Три новых кластера запустили 1 сентября в рамках проекта «Профессионалитет». Речь идет об атомном при поддержке Росатома на базе Электростальского колледжа, индустрии робототехники в Серпухове при Губернском колледже и IT в Физтех-колледже в Долгопрудном.

На данный момент в Подмосковье создано уже 17 кластеров по разным профилям: авиастроение, металлургия, машиностроение, сельское хозяйство, радиоэлектроника, топливно-энергетический комплекс, сфера услуг, туризм, СМИ, коммуникационные технологии, управление и правоохранительная сфера, педагогика.

Участниками проекта «Профессионалитет» являются 36 колледжей, 2 областных вуза, 112 организаций и предприятий. Работодатели разработали программы, по которым сейчас учатся более 21 тыс. студентов. Ребята могут не только получать теоретические знания, но и практические под руководством опытных наставников. После обучения они могу гарантированно трудоустроиться в эти компании.

