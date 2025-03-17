Воробьев: из-за аномальной зимы пожароопасный сезон в Подмосковье начнется рано

Из-за выпадения небольшого количества снега и необычайно теплой зимы в 2025 году пожароопасный сезон в Московской области стартует рано — 20 марта. Необходимо подготовиться к этому, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на еженедельном совещании с правительством региона и главами округов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Важно четко понимать схемы и алгоритмы действий для предотвращения и быстрого тушения природных пожаров. Все системы и резервы, техника и люди, задействованные в противопожарной работе, должны быть готовы к любому сценарию», — сказал Воробьев.

Врио начальника Главного управления МЧС России по Московской области Александр Перегуда, принимающий участие в совещании, сказал, что 20 марта организована выборочная проверка муниципальных образований. Создан стандарт их готовности.

В нем прописаны главные направления, которые необходимо проработать главам. Еще стандарт создали для садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

На этот год были запланированы ключевые мероприятия по опашке населенных пунктов (противопожарное опахивание необходимо для предотвращения распространения пала травы и пожара. В рамках процедуры разрываются сухая трава, листва, хвоя, которые могут загореться). В 2025 году она будет расширена на 1150 километров. Также определили источники воды, начали искать нерабочие. Проделанные шаги дадут возможность снизить риски и минимизировать последствия, сказал Перегуда.

Глава Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников отметил, что на протяжении ряда прошлых лет в Подмосковье сезоны проходили хорошо. Однако не нужно расслабляться.

Существует вероятность, что к концу недели температура опять будет положительной. Постепенно она будет увеличиваться. Необходимо добиться целевых показателей, который поставил в указе президент России Владимир Путин.

В 2024 году в Московской области были обновлены лесопожарные станции в округах Орехово-Зуевский, Наро-Фоминский, Раменский и Чехов. В этом планируют провести обновление Талдомской и Дмитровской ЛПС.

Еще собираются возвести новую лесопожарную станцию в населенном пункте Дмитровский Погост муниципального округа Шатура. Работы проведут, согласно региональной программе, прописанной до 2027 года.