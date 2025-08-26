Воробьев: II этап благоустройства Вишняковского лесопарка завершат осенью 2026 г

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по благоустройству Вишняковского лесопарка в городском округе Балашиха. Второй этап благоустройства планируется завершить осенью 2026 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В ходе рабочей поездки губернатор пообщался с жителями муниципалитета и представителями бизнеса, запускающими удобные сервисы.

«Мы в одном из наших парков в лесу (таких в Подмосковье уже 35). Это большой лесной массив, который был заброшен, но сегодня уже довольно преобразился. Здесь появились набережные, детские городки, кафе, ну, и все, чтобы заниматься спортом», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что первый этап благоустройства Вишняковского лесопарка завершен — обустроено 30 га территории. Осенью следующего года планируется закончить работы на оставшихся 85 га. Это историческое место, где гуляли театральный режиссер Всеволод Мейерхольд и художник Исаак Левитан, а известные поэты вдохновлялись его красотой и писали здесь свои стихи.

По словам главы региона, Вишняковский лесопарк пользуется большой популярностью среди жителей Балашихи, где проживает 500 тыс. человек. В Балашихе уже благоустроили парки «Пехорка», Пестовский, Ольгинский и «Заречная». Подмосковное правительство надеется, что новые общественные пространства придутся по душе жителям и станут местом их отдыха. Также большое значение имеет безопасность, поэтому во всех парках были установлены освещение и камеры видеонаблюдения.

