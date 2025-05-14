Воробьев и Цивилева вручили участникам СВО ключи от авто с ручным управлением

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева встретились с героями СВО и вручили им ключи от автомобилей с ручным управлением, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В числе присутствующих были героически проявившие себя бойцы и командиры, получившие серьезные ранения. Несмотря на травмы, они продолжают службу, планируют заняться спортом или учебой.

Воробьев и Цивилева обсудили с бойцами и их семьями дальнейшую помощь. По словам губернатора, всего в Подмосковье действует 29 региональных мер поддержки и 5 федеральных — это выплаты и льготы, реабилитация, поиск работы, забота о детях и протезирование.

«Мы часто встречаемся с ребятами, их семьями, и в числе вопросов, которые беспокоят — реабилитация после ранений. У нас есть Центр им. Мещерякова, где могут восстанавливаться бойцы с тяжелыми травмами, есть Центр „Ясенки“. Знаю, что сегодня здесь и те, кто уже такую реабилитацию прошел», — сказал Воробьев.

Губернатор напомнил о региональном проекте «Герои Подмосковья», а также федеральном проекте — «Время Героев», которые очень востребованы и важны. Программы помогают бойцам реализовать себя в мирной жизни.

Воробьев также поблагодарил президента РФ за то, что в свое время был создан Фонд «Защитники Отечества».

«Следующая тема — это дети. Каждый военнослужащий, прежде всего, заботится о своей семье, близких. Мы понимаем, что внимания много не бывает. И здесь Фонд делает все, чтобы максимально дать ответы на эти вопросы», — добавил губернатор.

Фото - © Евгений Пронин Фото - © Евгений Пронин Фото - © Евгений Пронин

С инициативой вручать бойцам СВО автомобили с ручным управлением Анна Цивилева обращалась к Владимиру Путину, и он поддержал ее. Такие машины включены в перечень средств технической реабилитации. Участники СВО стали получать их с июня прошлого года. В Подмосковье на базе центра «Ясенки» работает автошкола ДОСААФ, где военных учат управлять ими.

«Одно из важных направлений помощи ветеранам СВО с тяжелой инвалидностью — выдача автомобилей с ручным управлением. Наша задача заключается в том, чтобы у ребят была возможность работать, воспитывать детей, заниматься любимыми делами, в том числе спортом. Для того чтобы герои могли жить активной жизнью, Фонд выдает им технические средства реабилитации, протезы, организует реабилитацию, адаптирует квартиры и дома, предоставляет санаторно-курортное лечение», — сказала Цивилева.

Также Фонд снабжает защитников, получивших тяжелые травмы, специализированной одеждой. Работа строится на обратной связи — своим примером герои СВО помогают другим людям с инвалидностью уверенно смотреть в будущее.

Спорт

Губернатор также рассказал, что совместно с Фондом в регионе создана команда «Защитники Отечества». Бойцы проявляют себя в спорте. Так, они уже принимали участие в летнем и зимнем кубках. Подмосковная команда по следж-хоккею «Гвардия», в составе которой 12 героев СВО, стала чемпионом.

«Мы понимаем, насколько важно адаптировать инфраструктуру под занятия спортом, поэтому будем стараться реализовать все эти запросы, находить тренеров, чтобы наши ребята и дальше побеждали в соревнованиях», — отметил Воробьев.

Среди тех, кто получил автомобиль, — кавалер ордена Мужества Сергей Чернов. В СВО он принимал участие с самого начала, служил в артиллерийской бригаде. Получил минно-взрывное ранение. После длительной реабилитации и протезирования принял решение продолжить службу, работает сейчас в военном комиссариате в Коломне.

«Сейчас продолжаю реабилитацию, в чем мне, безусловно, поможет автомобиль. До этого приходилось просить своих друзей, родственников съездить куда-то, а сейчас все заботы будет на моих плечах. Планирую также заняться спортом — фехтованием. Ну и, кроме того, я еще — участник образовательной программы „Герои Подмосковья“, хочу пройти полное обучение», — отметил Чернов.

Адаптация жилья

В Московской области квартиры и дома ветеранов с инвалидностью обустраивают под их нужды. Например, меняют дверные блоки, устанавливают систему «умный дом», специализированные спальные места, ванную, кухонную мебель. Возле подъездов оборудуют пандусы и подъемники.

Николай Николаев отправился в зону СВО добровольцем. Служил в военной разведке, выполнял боевые задачи на одном из самых горячих направлений. При обороне рубежа получил тяжелые ранения, лишился ног. Несмотря на это, он прошел реабилитацию, а сейчас в его семье ожидается пополнение.

«Очень сильно поддержали Московская область, Фонд „Защитники Отечества“. Мне помогли переселиться с 5-го на 1-й этаж, потому что даже на протезах подниматься по лестнице мне все-таки не просто. Вот на днях выдали ключи от двухкомнатной квартиры в Дмитрове. Большое спасибо и волонтерам — они ухаживали, как за родным человеком», — сказал Николаев.

Цифровая платформа

Губернатор в конце встречи отметил, что Московская область вошла в число пилотных регионов, где внедряется новая Цифровая платформа для поддержки ветеранов СВО и членов семей.

«Фонд продолжает наполняться реальным инструментарием, который помогает решать самые разные вопросы ветеранов СВО и их родных. Сегодня мы обсуждали цифровую платформу, которая позволяет всем четко понимать — что положено на региональном уровне, а что на федеральном. Когда Цифровая платформа заработает на полную мощность, мы сможем делать в проактивном режиме максимум — это коснется и федерального, и регионального уровней», — сказал Воробьев.