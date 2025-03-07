Воробьев: два сквера в честь победы в ВОВ благоустроят в Подмосковье в 2025 г

В текущем году пройдут работы по благоустройству скверов Защитников Москвы в Лобне и «60 лет Победы» в Егорьевске. Также в Подмосковье установят 4 новые стелы «Населенный пункт воинской доблести», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Этот год президент (РФ Владимир Путин — ред.) объявил Годом защитника Отечества, поэтому этому направлению мы уделяем особое внимание. Работы ведем по нацпроекту „Инфраструктура для жизни“», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Сквер «60 лет Победы» в Егорьевске стал победителем VIII Всероссийского конкурса проектов по формированию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Перед регионом стоит задача сохранить память о 25 тыс. жителях Егорьевска, отдавших свои жизни за Родину в годы ВОВ.

По словам главы региона, сквер будет разделен на две зоны. На территории будут организованы места для мероприятий, а также детские и спортивные площадки. Еще в сквере установят фонтан в форме пятиконечной звезды и создадут аллею с информационными стендами о городе и его выдающихся жителях.

Сквер Защитников Москвы в Лобне ждет масштабная реконструкция. В ходе работ будут сохранены аллея с памятной стелой, дорожки в мемориально-экспозиционной зоне, противотанковый ров и памятник «Зенитное орудие».

Помимо этого, планируется создание новых дорожек, связывающих основные входы с остановками и жилыми комплексами. Вдоль пруда обустроят прогулочную зону с местами для отдыха и качелями, установят пирс с навесом. В центре сквера появится детская площадка, а еще спортивная зона с волейбольной площадкой и стритболом.

Кроме того, в Подмосковье установят 4 стелы с почетным званием «Населенный пункт воинской доблести». Две из них расположатся в Лотошине, по одной — в Рузе и Шаховской, заключил Воробьев.