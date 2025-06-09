Воробьев: 164 пляжа и зон отдыха у воды открыты для жителей Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе стартовал пляжный сезон. Для жителей работают 164 пляжа и зон отдыха у воды. В том сезоне их посетили более 1,3 млн человек, в этом году ожидается около 1,5 млн.

«Для комфортного отдыха на пляжах завозим чистый песок, проводим обработку от клещей, проверяем дно водоемов, обновляем пляжную инфраструктуру. Также открываются пункты проката и пункты питания», — написал Воробьев в Telegram-канале.

Самыми популярными местами отдыха у воды оказались «Голубое озеро» в Луховицах, «Любляна» в Егорьевске, пляжи в Талдоме, Зарайске, а также на Сенеже в Солнечногорске. Люди любят отдыхать на городских пляжах в Истре и Дубне, на Кореневском карьере в Люберцах, на пруду в Электростали и Волкушинском карьере.

«В этом году мы открыли четыре новые благоустроенные зоны отдыха: пляж на набережной реки Синичка в Красногорске; пляж на набережной реки Коломенка в Коломне; место отдыха у воды на озере Южное в Черноголовке; место отдыха у воды на Пугачевской плотине в Шаховской», — перечислил глава региона.

Полный список пляжей можно найти по ссылке. Воробьев напомнил, что купаться можно только в оборудованных и официально разрешенных местах. Он пожелал жителям Подмосковья безопасного и солнечного лета.