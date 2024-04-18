Вопросы жилищного надзора и лицензионного контроля обсудили в Подмосковье

На площадке Главгосстройнадзора Московской области, выступающего куратором всей контрольно-надзорной деятельности в регионе, состоялось обсуждение вопросов реализации жилищного надзора и лицензионного контроля на территориях Московской и Воронежской областей, сообщили в пресс-службе ведомства.

В рабочей встрече приняли участие министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян, первый заместитель руководителя Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области Александр Боровков, заместитель председателя правительства Воронежской области Александр Попов, представители отраслевых ведомств двух регионов.

В рамках обсуждения состоялся обмен опытом по актуальной повестке. Особое внимание уделено возможности внедрения на территории Воронежской области передовых практик Подмосковья в части жилищного надзора и лицензионной деятельности. В частности речь шла об организации контроля за управляющими компаниями, использовании современных информационных систем при осуществлении КНД, способствующих сокращению числа проверок и переориентирования работы на профилактические мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.