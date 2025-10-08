Вопросы развития наставничества и итоги работы обсудили на трехсторонней комиссии в Можайске

В Можайском округе прошло заседание территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В работе комиссии, объединяющей представителей администрации, профсоюзов и работодателей, были рассмотрены ключевые вопросы развития сферы труда, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе заседания с информацией по первому вопросу повестки дня выступила председатель Координационного совета профсоюзов Можайского муниципального округа Тамара Луговцова. Она рассказала о перспективах развития наставничества на предприятиях и в организациях округа, подчеркнув его важность для адаптации молодых специалистов и передачи профессионального опыта.

С основным докладом по второму вопросу выступила Людмила Нагих. Она представила итоги выполнения трехстороннего соглашения между Администрацией Можайского муниципального округа, Координационным советом профсоюзов и Советом директоров за 2023–2025 годы. Участники заседания проанализировали достигнутые результаты и обсудили подготовку к заключению нового трехстороннего соглашения на предстоящий период 2026–2028 годов.

Работа комиссии носит конструктивный характер и направлена на укрепление социального партнерства, обеспечение стабильности в трудовой сфере и повышение эффективности взаимодействия между властью, бизнесом и представителями работников.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.