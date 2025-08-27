Вопросы благоустройства, чистоты и подготовку к учебному году обсудили в Павловском Посаде

В деревне Алферово идет замена сетей горячего водоснабжения. Из-за этого создаются неудобства для жителей. Денис Семенов поручил Мособлводоканалу завершить работы как можно быстрее, срок обозначили до среды на этой неделе. Также проговорили, что службе необходимо организовать встречу с жителями и обсудить все нюансы.

На улице 1 Мая, 40Б происходит замена труб холодной воды. К 28 августа подрядчик завершит участок между домом и стадионом, после чего приступит к асфальтировке.

«Получил сигналы об ухудшении водоснабжения в Семеново, Грибаново и Казанское. Службы уже выехали на проверку» — отметил Денис Олегович.

После яркого Дня города из парка Меленки вывезли 37 кубометров мусора.

«Спасибо всем, кто праздновал культурно, и отдельная благодарность коммунальщикам за оперативную уборку!» — поблагодарил Глава округа.

Хорошая новость для жителей Электрогорска — на улице Радченко появится новый остановочный павильон. А на Некрасова по просьбам жителей установим освещение у контейнерной площадки.

До начала учебного года остались считанные дни! Денис Семенов поручил всем службам привести в идеальный порядок территории около школ и детских садов. Дорожники готовят пешеходные переходы, ресурсники проверяют люки и тепловые камеры. Важно: торжественные линейки в этом году пройдут в актовых залах.

«Уверен, наши педагоги создадут праздничную атмосферу для первоклассников и всех учеников! В пятницу, 29 августа в 17:00 проводим выездную администрацию для участников СВО и их семей в ДК Павлово-Покровский (ул. Большая Покровская, 37). Предварительные вопросы: 8(496)432-99-05 Всем хорошей рабочей неделе!» — подытожил Денис Семенов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.