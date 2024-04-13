Вооруженные силы РФ освободили Первомайское в ДНР

ВС РФ взяли под контроль Первомайское в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.

В операции активно участвовали подразделения группировки войск «Центр», уточнили в ведомстве.

Бойцы также отразили восемь контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Первомайское, Красногоровка, Бердычи и Ленинское ДНР.

Украинские силы потеряли на авдеевском направлении до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.