Вооруженные силы РФ освободили Первомайское в ДНР
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ВС РФ взяли под контроль Первомайское в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.
В операции активно участвовали подразделения группировки войск «Центр», уточнили в ведомстве.
Бойцы также отразили восемь контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Уманское, Первомайское, Красногоровка, Бердычи и Ленинское ДНР.
Украинские силы потеряли на авдеевском направлении до 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.