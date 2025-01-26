Вонь и комки: Россию заполонили поддельные презервативы

Россию заполонили вонючие презервативы, на которые жалуются пользователи

В нескольких российских регионах полиция изъяла тысячи пачек контрафактных презервативов Durex и Contex. Они плохо пахнут и не защищают от опасностей, сообщает Mash .

Покупатели начали жаловаться на неприятный запах от изделий под известными брендами и комки от лубриканта.

Дистрибьюторы считают, что данные изделия являются контрафактом, который делают в неизвестных местах и экономят на качественной обработке. Правообладатели торгового знака фирмы «Рекитт Бенкизер» пытаются бороться с подобной продукцией.

При этом контрольные закупки и штрафы по 80–100 тыс. рублей не останавливают предпринимателей. Ежегодно в отечественных судах рассматривают по 40 исков.

Плохопахнущие презервативы выявили в Брянской, Ростовской, Кировской областях, на Ямале, в Санкт-Петербурге и Твери. После суда неликвидный товар уничтожили.