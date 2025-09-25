Волонтеры в Ленинском округе закрашивали надписи с пропагандой наркотиков

В Ленинском городском округе в рамках областного антинаркотического месячника прошла акция, направленная на пресечение распространения информации о наркотических веществах. Группа активистов движения «Волонтеры Подмосковья» провела рейд по закрашиванию надписей с пропагандой наркотиков на улице Школьной в городе Видное. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Регулярные акции, подобные этой, — важная часть комплексной работы по профилактике наркомании и формированию у молодежи негативного отношения к наркотикам. Мы видим, как легко реклама запрещенных веществ проникает в онлайн и оффлайн пространство, и наша задача — оградить подрастающее поколение от этих опасных призывов», — отметил начальник отдела по работе с молодежью Илья Сенчуров.

Мероприятие, ставшее традиционным для муниципалитета и проводящееся ежеквартально с 2017 года, объединило 5 юных добровольцев, которые, вооружившись баллончиками с краской, целенаправленно выявляли и закрашивали рекламу запрещенных веществ, нанесенную на фасады жилых домов, трансформаторные подстанции и ограждения.

Цель проведения подобных мероприятий — не только физически устранить видимую рекламу наркотиков, но и продемонстрировать единство и солидарность жителей в борьбе с этой угрозой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.